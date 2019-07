Fußball: Tschechien spielt in der EM-Quali gegen England im Prager Eden

Die tschechische Fußballnationalmannschaft wird in der EM-Qualifikation am 11. Oktober gegen England im Prager Eden spielen. Drei Tage später trifft Tschechiens Nationalteam in einem Testspiel im Stadion im Prager Stadtteil Letná auf Nordirland. Dies teilte der tschechische Fußballverband (FAČR) am Mittwoch mit. Er veröffentlichte zudem die Preise der Karten für die beiden Spiele. Der Kartenverkauf für das Testspiel gegen Nordirland beginnt am 2. September, für das Qualifikationsspiel gegen England am 13. September.

Die Nationalmannschaft unterlag zu Beginn der EM-Qualifikation dem Team Englands mit 0:5. Im Juni besiegten die tschechischen Fußballspieler Bulgarien mit 2:1 und Montenegro mit 3:0. In der A-Gruppe liegt Tschechien auf Rang zwei.