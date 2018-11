Fußball: Tschechien siegt mit 1:0 bei Testspiel in Polen

Die tschechische Fußballnationalmannschaft hat ein Testspiel in Polen gewonnen. Am Donnerstag siegte sie in Danzig mit 1:0. Das Tor des Tages erzielte Mittelfeldspieler Jakub Jankto in der 52. Minute.

Für den neuen tschechischen Nationaltrainer Jaroslav Šilhavý war es der zweite Sieg mit der Mannschaft. Im Oktober gewannen sie in der Nations League mit 2:1 in der Slowakei. Anschließend unterlagen sie der Ukraine mit 0:1. Am Montag empfängt Tschechien die Slowakei zum entscheidenden Spiel um den Verbleib in der Nations-League-Gruppe.