Tschechien hat am Samstag auf dem Weg zur Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr einen Rückschlag erlitten. Das Team von Jaroslav Šilhavý unterlag dem Team aus dem Kosovo in Priština mit 2:1 und gab so die zeitweise Spitzenposition in der Qualifikationsgruppe ab.

Am Dienstag treffen die Tschechen erneut auf Montenegro. Im Hinspiel konnten sie sich noch mit 3:0 gegen Adriastaat durchsetzen.