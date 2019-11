Die tschechische Fußballnationalmannschaft hat das EM-Ticket gelöst. Sie machte am Donnerstag in Pilsen die vorzeitige Qualifikation durch ein 2:1 Sieg über Kosovo perfekt.

Nuhiu schoss die Gäste in 50. Minute zwar in Führung. Alex Král in der 71. Minute und Ondřej Čelůstka in der 79. Minute drehten dann aber die Partie.