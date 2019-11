Fußball: Tschechien fällt auf Platz 45 der Weltrangliste

Die tschechische Fußballnationalmannschaft ist vor der EM-Gruppenauslosung um zwei Plätze in der Weltrangliste gefallen. In dem Ranking des Weltverbandes Fifa belegt Tschechien nun Rang 45. An der Spitze ist weiterhin Belgien vor Frankreich und Brasilien.

Die Auslosung der Gruppen für die EM im kommenden Jahr erfolgt am Samstag in Bukarest. Tschechien ist dabei in Topf drei zusammen mit Österreich. In Topf vier sind vier Teilnehmer noch nicht bekannt, sie werden erst Ende März in den Playoffs ermittelt.