Fußball: Tschechien empfängt Brasilien zu Testspiel

Für die tschechische Fußball-Nationalmannschaft steht am Dienstag eine historische Begegnung an. Am Abend empfängt das Team von Coach Jaroslav Šilhavý in der Eden-Arena die Nationalelf Brasiliens. Die Tschechen wollen dabei ihr 0:5-Debakel in der EM-Quali gegen England vom vergangenen Freitag wiedergutmachen.

Für die Brasilianer ist es der zweite Auftritt in Prag nach einem Spiel gegen die Tschechoslowakei im Jahr 1956. Die Begegnung endete damals mit einem torlosen Unentschieden. Diesmal ist die Seleção jedoch ohne Star-Besetzung an die Moldau gefahren, unter anderem der Top-Angreifer Neymar musste verletzungsbedingt zuhause bleiben.