Die tschechische Fußballnationalmannschaft hat am Donnerstag in Danzig im Testspiel das Team Polens mit 1:0 besiegt. Das einzige Tor schoss Jakub Jankto in der 52. Minute.

Unter dem neuen Nationaltrainer Jaroslav Šilhavý, der das Team seit dem September leitet, haben die tschechischen Fußballer den zweiten Sieg verzeichnet. Im Oktober gewannen sie in der Nations League über die Slowakei mit 2:1. Anschließend unterlagen sie der Ukraine mit 0:1.