Fußball: Tschechen Petrák und Hušbauer in Dresden negativ auf Corona getestet

Mittelfeldspieler Ondřej Petrák gehört genauso wie sein tschechischer Mannschaftskollege Josef Hušbauer nicht zu den Fußballern von Dynamo Dresden, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Mit ihren Teamkollegen sind beide in einem leichten Schock, dass die ganze Mannschaft eine Woche vor dem Re-Start der unterbrochenen Saison nun für 14 Tage in Quarantäne muss. Der sächsische Verein ist damit vom Spielbetrieb am kommenden Wochenende ausgeschlossen, und auch Petrák ahnt nicht, was nun passiert.

Dynamo hat am Samstag bekanntgegeben, dass zu dem einen Spieler, der bislang positiv auf den Covid-19-Erreger getestet wurde, nach dem jüngsten Test zwei weitere Akteure hinzugekommen sind. „Ich gehöre nicht zu diesen drei, und auch Josef ist wohlauf“, verriet Petrák der Nachrichtenagentur ČTK. Am Montag würden erneut Tests auf das Coronavirus durchgeführt, bei denen sich zeigen wird, ob vielleicht noch weitere Spieler infiziert sind, ergänzte Petrák. Für ihn und seine Mitspieler sei es eine große Überraschung gewesen, dass die komplette Mannschaft nebst Trainern und Verantwortlichen nun in Quarantäne muss. Nachdem von der DFL vorgelegten Konzept sollten eigentlich nur die Spieler zwei Wochen lang isoliert werden, bei denen das Virus diagnostiziert wurde. Doch das Gesundheitsamt in Dresden hat anders entschieden.