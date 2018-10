Fußball: Tscheche Hapal wird slowakischer Nationaltrainer

Der Tscheche Pavel Hapal ist neuer Trainer der slowakischen Fußballnationalmannschaft. Im Posten löst er Ján Kozák ab, der vorige Woche nach fünf Jahren zurückgetreten ist. Als Grund nannte er die Tatsache, dass er nach dem verlorenen Spiel gegen Tschechien am Morgen einigen Nationalspielern begegnet ist, die von einer Party zurückkamen.

Offiziell wird Hapal als Nationaltrainer am Mittwoch vorgestellt. In knapp einem Monat wird das slowakische Team unter seiner Leitung in der Nations League gegen Tschechien spielen.