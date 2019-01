Fußball: Torwart Petr Čech wird Karriere nach der Saison beenden

Der frühere tschechische Nationaltorwart Petr Čech vom englischen Premier-League-Club FC Arsenal beendet im Sommer seine Karriere. Das teilte der 36-Jährige bei Twitter mit. Dies sei seine 20. Saison als Profi-Fußballer und es sei 20 Jahre her, dass er seinen ersten Profivertrag unterschrieben habe, schrieb Čech. In 15 Jahren in der Premier League habe er jede einzelne Trophäe gewonnen und daher das Gefühl, alles erreicht zu haben, was er erreichen wollte, ergänzte Čech.

Bei den Gunners spielt der gebürtige Pilsener seit 2015. Vordem stand Čech, der seit einer Gehirnerschütterung 2006 mit einem Schutzhelm spielt, elf Jahre beim Londoner Lokalrivalen FC Chelsea unter Vertrag. Mit den Blues holte der Torwart 13 Titel, darunter viermal die englische Meisterschaft und einmal die Champions League. Vor seiner Zeit in England hatte er für Stade Rennes und Sparta Prag gespielt. Seinen Rückzug aus der tschechischen Nationalmannschaft hatte Čech bereits 2016 nach der Rekordzahl von 124 Länderspielen erklärt.