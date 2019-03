Fußball: Team Brasiliens trainiert erstmals in Prag

Die Fußballnationalmannschaft Brasiliens hat nach ihrer Anreise in Prag am Sonntag zum ersten Mal in der Eden-Arena trainiert. Am Dienstag findet dort ein Testspiel der tschechischen Nationalelf gegen die Seleção statt.

Der Besuch der brasilianischen Fußballspieler in der tschechischen Hauptstadt gilt als historisches Ereignis. Zuletzt spielten die Brasilianer im April 1956 in Prag gegen die Tschechoslowaken. Das Spiel endete unentschieden 0:0. Anlässlich des bevorstehenden Zusammentreffens wurde im Museum von Slavia Prag eine Ausstellung eröffnet. Sie ist bis 31. März zu sehen.