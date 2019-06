Der Fußballverband der Tschechischen Republik hat bestätigt, dass am 6. Juli in der MOL-Arena in Dunajská Streda Slavia Prag gegen Spartak Trnava um den Tschechisch-Slowakischen Superpokal spielen wird.

Es werde sich um einen weiteren interessanten Vergleich des tschechischen mit dem slowakischen Fußball handeln, teilte der Verbandsvorsitzende Martin Malík am Donnerstag mit.