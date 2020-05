Fußball: Slavia-Spieler Olayinka erleidet Wadenbeinbruch im Training

Auch wenn das Training der Profis in der höchsten tschechischen Fußball-Liga derzeit ohne Körperkontakt stattfindet, bleiben Verletzungen nicht aus. Sehr schlimm hat es am Mittwoch Mittelfeldspieler Peter Olayinka vom Meister Slavia Prag erwischt: Er brach sich bei einem unglücklichen Fehltritt das Wadenbein. Bereits am Mittwochabend wurde der 24-jährige Nigerianer in einem Prager Krankenhaus erfolgreich operiert. Der Genesungsprozess kann allerdings bis zu drei Monate dauern.

Die Saison in der ersten tschechischen Fußball-Liga wurde noch vor Mitte März wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochen. Mit ihrer Fortsetzung wird ab dem 25. Mai gerechnet, für Olayinka aber ist sie bereits beendet.