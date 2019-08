Fußball: Slavia siegt zum Auftakt der Champions-League-Playoffs

Der Fußballverein Slavia Prag ist der Teilnahme an der Champions League nähergekommen. Der tschechische Meister gewann am Dienstag mit 1:0 das Hinspiel der Playoffs beim CFR Cluj aus Rumänien. Das Tor des Tages erzielte Mittelfeldspieler Lukáš Masopust in der 28. Minute. In der zweiten Halbzeit drehte die Heimmannschaft auf, und die Prager hatten Glück, als ihr Torwart Ondřej Kolář in der Schlussphase einen Foulelfmeter von Cluj hielt.

Slavia möchte zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte an der Champions League teilnehmen. Zum bisher einzigen Mal war dies 2007 gelungen.