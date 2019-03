Fußball: Slavia schafft Sensation gegen Sevilla

Im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League am Donnerstag hat Slavia Prag die Sensation geschafft. Nach einem langen 2:3-Rückstand drehten die Tschechen das Spiel gegen Sevilla und siegten am Ende nach Verlängerung mit 4:3. Die Siegestreffer in der ausverkauften Eden-Arena erzielten Mick van Buren und Ibrahim Traoré.

Beim Hinspiel in Sevilla vergangenen Donnerstag trennten sich beide Mannschaften mit einem 2:2-Unentschieden. Für Slavia ist das Aufrücken ins Viertelfinale einer der größten internationalen Erfolge seit den 1990er Jahren.