Fußball: Slavia Prag wahrt mit Remis Acht-Punkte-Vorsprung auf Pilsen

Im Top-Spiel des 28. Spieltags der ersten tschechischen Fußball-Liga trennten sich Spitzenreiter Slavia Prag und der Tabellenzweite Viktoria Pilsen am Sonntagabend torlos 0:0. Damit wahrte der Titelverteidiger aus der Hauptstadt seinen Acht-Punkte-Vorsprung auf den ärgsten Verfolger. Beide Teams sind der Konkurrenz soweit enteilt, dass sie die Meisterschaft unter sich ausmachen. Nach dem neuen Modus treffen sie am fünften und letzten Spieltag der Finalrunde in Prag noch einmal aufeinander. In den sechs Begegnungen zuvor muss Plzeň / Pilsen allerdings fünf Punkte auf Slavia aufgeholt haben, um noch Meister werden zu können.

In der Hauptrunde stehen noch zwei Spieltage aus. Danach folgen die Playoffs, zu denen die 16 Mannschaften anhand ihres Tabellenplatzes in drei Gruppen aufgeteilt werden. Die Gruppe mit den sechs besten Teams spielt dann um den Titel, in der dritten und letzten Gruppe spielen ebenfalls sechs Vereine gegen den Abstieg.