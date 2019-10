Fußball: Slavia Prag unterliegt in der Champions League FC Barcelona mit 1:2

Slavia Prag unterlag am Mittwochabend in Prag im dritten Spiel der Gruppenphase der Champions League FC Barcelona mit 1:2. Der Kapitän der Katalanen Lionel Messi schoss das erste Tor schon in der dritten Minute. In der 50. Minute besorgte Jan Bořil das 1:1. Die Freude der Slavia-Fans dauerte jedoch nur kurz. Luis Suarez traf Peter Olayinka, von dem der Ball ins Tor absprang.

Der Trainer von FC Barcelona Ernesto Valverde sagte nach dem Spiel, Slavia sei ein sehr starker Gegner gewesen und habe glänzend gespielt. Er habe erwartet, dass Barca das Spiel mehr unter Kontrolle haben werde. FC Barcelona führt die Gruppe F mit sieben Punkten, Inter Mailand und Borussia Dortmund haben jeder vier Punkte und Slavia liegt mit einem Punkt auf dem letzten Platz.