Fußball: Slavia Prag trifft in Europa League auf den FC Sevilla

Im Achtelfinale der Europa League treffen die Fußballer des tschechischen Spitzenreiters Slavia Prag auf den spanischen Verein FC Sevilla. Dabei kommt es auch zu einem Stelldichein mit dem tschechischen Nationaltorwart Tomáš Vaclík, der für Sevilla spielt. Das hat die Auslosung am Freitag in Nyon ergeben. Slavia tritt im Hinspiel am 7. März zunächst auswärts an, das Rückspiel findet eine Woche später in Prag statt.

Zu einem direkten Duell zweier tschechischer Torhüter kommt es in der Begegnung zwischen dem FC Arsenal und Stade Rennes. Das Gehäuse der Londoner wird von Petr Čech gehütet, bei Rennes steht Tomáš Koubek zwischen den Pfosten. Pikant dabei ist: Tschechiens Länderspiel-Rekordhalter Čech hat seine internationale Karriere 2002 in Rennes gestartet. Seine aktive Laufbahn will er nach der Saison beim FC Arsenal beenden.