Fußball: Slavia Prag trifft auf FC Barcelona

Die Fußballspieler von Slavia Prag erwartet am Mittwochabend eines der größten Spiele in der Vereinsgeschichte. Am Mittwoch trifft Slavia in der Champions League im Prager Eden-Stadion auf FC Barcelona. Zum Auftakt der Champions League hat Slavia Prag mit dem Unentschieden bei Inter Mailand für Überraschung gesorgt. Im Heimspiel gegen Borussia Dortmund musste sich der tschechische Meister mit 0:2 geschlagen geben.

Die Spieler von FC Barcelona sind am Dienstagabend in Prag eingetroffen. Das Spiel weckt ein sehr großes Interesse der Medien. Akkreditiert seien über 140 Journalisten und 50 Fotografen, teilte Slavia-Sprecher Milan Býček mit. Das Spiel beginnt um 21 Uhr.