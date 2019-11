Fußball: Slavia Prag spielt in Champions League 0:0 bei Barcelona

In der Fußball-Champions-League hat Slavia Prag beim FC Barcelona ein torloses Unentschieden erkämpft. Der tschechische Meister knüpfte am Dienstagabend an die hervorragende Leistung aus dem Hinspiel an, hatte aber mehr Glück als vor zwei Wochen. Unter anderem vergab Messi zweimal in aussichtsreicher Position.

Slavia hat mit dem Punktgewinn seine Chancen gewahrt, mindestens den dritten Platz in der Gruppe zu erreichen. Das Team aus Prag liegt mit zwei Punkten jedoch weiter auf dem letzten Rang der Gruppe F.