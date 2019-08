Fußball: Slavia Prag qualifiziert sich für Champions League

Der Fußballverein Slavia Prag hat sich für die Champions League qualifiziert. In den Play-offs setzte sich der tschechische Meister gegen den CFR Cluj aus Rumänien durch. Am Mittwochabend gewann Slavia das Rückspiel vor eigenem Publikum mit 1:0, das Tor des Tages erzielte Verteidiger Jan Bořil in der 66. Minute. Das Hinspiel hatten die Prager ebenfalls mit 1:0 für sich entschieden.

Slavia Prag zieht damit zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in die Champions League ein. Am Donnerstagabend werden in Monaco die Gruppen für die Meisterliga ausgelost.