Der Fußballverein Slavia Prag hat am Mittwoch das Double perfekt gemacht. Nach dem Meistertitel holten die Rot-Weißen auch den Pokal. Im Endspiel in Olomouc / Olmütz gewann der Verein aus der Hauptstadt mit 2:0 gegen Baník Ostrau. Die Tore erzielten Tomáš Souček per Foulelfmeter (37. Minute) und Lukáš Masopust.

Für Slavia ist es das erste Double nach 77 Jahren. Den tschechischen Pokal konnten die Prager zuvor viermal (1997, 1999, 2002 und 2018) gewinnen.