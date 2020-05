Fußball: Slavia Prag holt wichtigen Auswärtssieg in Mladá Boleslav

Zum Re-Start in der ersten tschechischen Fußball-Liga haben die Akteure der acht Mannschaften das erwünschte Zielwasser vermissen lassen. In den vier Begegnungen am Dienstag fielen nur zwei Tore. Mit jeweils 1:0 gewannen Titelverteidiger und Spitzenreiter Slavia Prag in Mladá Boleslav / Jungbunzlau und Jablonec nad Nisou / Gablonz im eigenen Stadion gegen Zlín. Jeweils torlos endeten die Partien zwischen Slovácko und Olomouc / Olmütz sowie Příbram / Freiberg in Böhmen und Ostrava / Ostrau.

Der 25. Spieltag wird am Mittwoch mit vier weiteren Begegnungen beendet. Im Top-Spiel des Abends treffen dabei Sparta Prag und Viktoria Pilsen aufeinander.