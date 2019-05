Die Fußballspieler von Slavia Prag haben sich den Meistertitel gesichert. Am Sonntag spielten die Prager gegen Baník Ostrava unentschieden mit 0:0. Damit holten sie den notwendigen Punkt und haben in der Tabelle am ersten Platz einen Dreipunktevorsprung vor dem Titelverteidiger Viktoria Plzeň.

Slavia Prag hat den bereits fünften Meistertitel in der Geschichte der selbständigen Tschechischen Republik gewonnen. Sie siegte in den Jahren 1996, 2008, 2009 und 2017.