Fußball: Slavia in Hammergruppe mit Barcelona, Dortmund und Inter

Nur einen Tag nach der erfolgreichen Qualifikation zur Champions League erhielten die Fußballer von Slavia Prag den Lohn für ihre Leistung: Drei attraktive Gegner. Bei der Auslosung der Gruppenphase in der Meisterliga bekamen sie am Donnerstag in Monaco den FC Barcelona, Borussia Dortmund und Inter Mailand zugelost.

Für nicht wenige Experten ist diese Gruppe F die Hammergruppe überhaupt. Zum Auftakt treten die Prager am 17. September bei Inter Mailand an. Das erste Heimspiel bestreitet Slavia am 2. Oktober gegen Borussia Dortmund.