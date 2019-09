Fußball: Slavia gewinnt Prager Stadtderby bei Sparta

Slavia Prag hat das Derby beim Stadtrivalen Sparta mit 3:0 gewonnen. Damit führt der amtierende Meister weiter die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung vor Viktoria Pilsen an. Es war das 294. Aufeinandertreffen der sogenannten Prager „S“ seit dem ersten gemeinsamen Spiel im Jahr 1896.

Im Derby am Sonntagabend ging Slavia bereits in der 19. Minute in Führung. Mittelfeldspieler Tomáš Souček verwandelte einen Foulelfmeter. Das 2:0 für die Gäste fiel durch ein Eigentor von Sparta-Verteidiger Michal Sáček in der 55. Minute. Den Endstand erzielte Mittelfeldspieler Lukáš Masopust.

Die teils hart geführte Begegnung beendeten beide Teams nur mit zehn Spielern. In der 66. Minute sah zunächst Slavia-Mittelfeldmann Josef Hušbauer die Ampelkarte, ehe in der 89. Minute Sparta-Stürmer Benjamin Tetteh glatt rot erhielt.