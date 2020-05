Fußball: Schick will in Leipzig bleiben, Einigung mit AS Rom fehlt noch

Der italienische Fußballclub AS Rom hat nach Information der Tageszeitung Gazzetta dello Sport die von ihm geforderte Ablösesumme für den tschechischen Nationalspieler Patrik Schick von 29 auf 26 Millionen Euro gesenkt. Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat den 24-jährigen Stürmer derzeit auf Leihbasis vom AS Rom verpflichtet, will den gebürtigen Prager nun aber kaufen. Die Römer fordern im Gegenzug für den Preisnachlass, dass die Zahlung des Kaufpreises sofort und in vollständiger Höhe erfolgt. Eine mögliche Einigung soll bis Mitte Juni erzielt werden.

Patrik Schick spielt seit vergangenem Sommer in Leipzig. Während dieser Saison hat das Eigengewächs von Sparta Prag in 19 Begegnungen sieben Tore für die Sachsen geschossen und zum Einzug der Mannschaft in das Viertelfinale der Champions League beigetragen. Schick, der in der Vergangenheit auch für Bohemians 1905 Prag und Sampdoria Genua spielte, zeigt selbst Interesse an einem offiziellen Wechsel zum Bundesligisten. Den Medien zufolge aber hat RB Leipzig versucht, den Kaufpreis für Schick angesichts der Folgen durch die Coronavirus-Pandemie auf 20 Millionen Euro zu drücken.