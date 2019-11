Fußball: Schick nicht in Tschechiens Aufgebot für EM-Quali

Stürmer Patrik Schick gehört nicht zu Tschechiens Aufgebot für die anstehenden beiden Fußballländerspiele. Es bestünden nur geringe Chancen, dass der Spieler von RB Leipzig rechtzeitig vollkommen fit sei, sagte Trainer Jaroslav Šilhavý am Dienstag bei der Vorstellung des Kaders. Tschechien empfängt im November in der EM-Qualifikation zunächst den Kosovo und tritt dann in Bulgarien zum abschließenden Spiel an.

Aus der deutschen Bundesliga ist ein Trio nominiert: Torhüter Jiří Pavlenka von Werder Bremen, der wiedergenesene Verteidiger Pavel Kadeřábek von Hoffenheim sowie Mittelfeldspieler Vladimír Darida von Hertha Berlin.