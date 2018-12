Der tschechische Fußballmeister Viktoria Pilsen trifft in der ersten Runde der K.o.-Phase auf Dinamo Zagreb, Slavia Prag auf Genk. Die Auslosung fand am Montag in Nyon in der Schweiz statt.

Die ersten Spiele werden am 14. Februar ausgetragen. Das Finale der Europa League findet am 29. Mai in Baku statt.