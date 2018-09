Fußball: Pilsen spielt unentschieden zum Auftakt der Champions League

Der Fußballverein Viktoria Pilsen hat zum Auftakt der Fußball-Champions-League 2:2 unentschieden gespielt gegen ZSKA Moskau. Die Westböhmen gaben dabei vor eigenem Publikum ihre Führung noch in den letzten Sekunden aus der Hand.

Die beiden Treffer für Plzeň / Pilsen erzielte Stürmer Michael Krmenčík schon in der ersten Hälfte. In der 49. Minute schoss Fjodor Tschalow den Anschlusstreffer. Als alle bereits an einen Sieg des tschechischen Vereins glaubten, erhielt Moskau einen Foulelfmeter zugesprochen. Diesen verwandelte Mittelfeldspieler Nikola Vlašić in der vierten Minute der Nachspielzeit.