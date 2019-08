Trotz des abschließenden Sieges gegen Antwerpen in der dritten Qualifikationsrunde muss sich Viktoria Pilsen aus der Europa League verabschieden. Vor heimischem Publikum errangen die Bierstädter am Donnerstag in der Verlängerung ein 2:1 gegen die Belgier. Diesen kam jedoch letztendlich der Gastvorteil zugute.

Im Hinspiel vor einer Woche bezwang Antwerpen die Pilsener mit 0:1. Im Hinspiel der Play Offs in der kommenden Woche wartet auf die Flandern nun der AZ Alkmaar.