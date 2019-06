Fußball: Pilsen gegen Piräus in Champions-League-Qualifikation

In der Qualifikation zur Fußball-Champions-League trifft Viktoria Pilsen auf Olympiakos Piräus. Das ergab das Los für die zweite Qualifikationsrunde am Mittwoch im schweizerischen Nyon. Das Hinspiel bestreiten die Westöhmen am 23. oder 24. Juli im eigenen Stadion, eine Woche findet das Rückspiel in Griechenland statt.

In der Qualifikation zur Europa League haben zwei tschechische Vereine die Namen ihrer möglichen Gegner erfahren. Der FK Jablonec trifft demnach in der zweiten Runde auf den Sieger des Duells zwischen Pjunik Jerewan aus Armenien und Shkupi Skopje aus Nordmazedonien. Mladá Boleslav / Jugbunzlau wiederum spielt gegen Ordabassy Schymkent aus Kasachstan oder Torpedo Kutaisi aus Georgien. Im Hinspiel am 25. Juli tritt Jablonec / Gablonz auswärts an und Mladá Boleslav zu Hause. Die Rückspiele erfolgen am 1. August.