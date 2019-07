Fußball: Pilsen ereilt Debakel in Qualifikation zur Champions League

Nach einer 0:4-Pleite am Dienstagabend beim griechischen Verein Olympiakos Piräus müssen die Fußballer des FC Viktoria Pilsen ihre Ambitionen auf die Champions League begraben. Im Hinspiel der Qualifikation zur europäischen Königsklasse hatten sich beide Teams vor einer Woche in Plzeň / Pilsen torlos 0:0 getrennt. Im Vorjahr hatten sich die Westböhmen noch erfolgreich und zum dritten Mal für die Champions League qualifiziert. Diesmal aber scheiterten sie zum insgesamt vierten Mal in der Vorrunde.

Den Schützlingen von Trainer Pavel Vrba bleibt nun aber die Chance, sich für die Gruppenphase der Europa League zu qualifizieren. Dazu treffen sie in der dritten Vorrunde auf Royal Antwerpen. Das Hinspiel findet schon am kommenden Donnerstag in Belgien statt.