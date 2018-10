Fußball – Nations League: Tschechien unterliegt der Ukraine 0:1

Die tschechische Fußball-Nationalmannschaft hat am Dienstagabend ihr drittes Gruppenspiel in der Nations League verloren. Im Metalist-Stadion von Charkiw unterlag sie dem Team der Ukraine mit 0:1. Den Siegtreffer für die Gastgeber erzielte Ruslan Malinowskyj in der 43. Minute.

In der Gruppe 1 in Liga B kann Tschechien nach der Niederlage nur noch Gruppenzweiter werden. Um diesen Platz zu erreichen, dürfen die Schützlinge von Trainer Jaroslav Šilhavý im November in Prag gegen die Slowakei nicht verlieren. Die Ukraine hat in der Nations League als erstes Team den Aufstieg in die Liga A geschafft.