Fußball: Nationaltrainer Šilhavý gibt Nominierung für Nations League bekannt

Fußball-Nationaltrainer Jaroslav Šilhavý hat seinen Kader für die anstehenden beiden Länderspiele bekanntgegeben. Diesmal berief er keine neuen Spieler, stattdessen kehrt Mittelfeldspieler Vladimír Darida von Hertha Berlin nach Verletzung ins Team zurück. Aus der deutschen Bundesliga stehen zudem Pavel Kadeřábek von Hoffenheim im Aufgebot sowie Torhüter Jiří Pavlenka und Verteidiger Theodor Gebre Selassie von Werder Bremen.

Tschechien bestreitet am Donnerstag kommender Woche zunächst ein Testspiel in Polen. Vier Tage später empfängt man die Slowakei in Prag zum entscheidenden Spiel in der Nations League. Der tschechischen Mannschaft reicht dabei ein Unentschieden, um die Klasse zu halten.