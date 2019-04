Fußball-Nationalspieler Šural stirbt nach Busunfall

Der tschechische Fußball-Nationalspieler Josef Šural ist bei einem Verkehrsunfall in der Türkei gestorben. Der Stürmer des türkischen Erstliga-Klubs Alanyaspor wurde bei einem Unfall in einem Minibus auf der Rückreise vom Auswärtsspiel bei Kayserispor schwer verletzt. Später erlag er im Krankenhaus seinen Verletzungen. Dies teilte der Klub am Montagmorgen mit. Der Fahrer sei hinter dem Steuer eingeschlafen, wurde der Klub-Vorsitzende zitiert.

Der 28-Jährige wechselte erst im Januar von Sparta Prag in die türkische SüperLig.