Fußball: Mladá Boleslav weiter in Qualifikation zur Europa League, Jablonec ausgeschieden

Von den zwei tschechischen Fußballvereinen in der Qualifikation zur Europa League hat nur der FK Mladá Boleslav die dritte Runde erreicht. Jablonec / Gablonz ist hingegen ausgeschieden.

Mladá Boleslav / Jungbunzlau siegte am Donnerstagnachmittag mit 3:2 beim kasachischen Verein Ordabassy Schymkent. Das Hinspiel in Tschechien vor einer Woche war 1:1 unentschieden ausgegangen. In der nächsten Qualifikationsrunde treffen die Autostädter auf den FCSB Bukarest.

Der FK Jablonec kam am Donnerstagabend vor eigenem Publikum nicht über ein 0:0-Unentschieden gegen Pjunik Erewan hinaus. Das Hinspiel in Armenien hatten die Nordböhmen mit 1:2 verloren.