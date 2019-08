Fußball: Mladá Boleslav hat Probleme mit Rückreise aus Kasachstan

Die Fußballer des FK Mladá Boleslav saßen bis einschließlich Freitagmittag im kasachischen Schymkent fest. Dort hatten sie tags zuvor das Qualifikationsspiel zur Europaliga gegen Gastgeber Ordabassy Schymkent mit 3:2 gewonnen und somit die dritte Runde der Quali erreicht. Ihr Rückflug am Donnerstagabend gegen 21 Uhr war indes schon nach zehn Minuten beendet. Wegen Problemen mit der Navigation der Maschine drehte der Pilot beizeiten um und beendete den Flug mittels einer Notlandung in Schymkent. Die Mannschaft aus Mladá Boleslav musste daher unerwartet die Nacht in einem Hotel vor Ort verbringen.

Der erneute Abflug nach Prag ist nun für Freitagnachmittag geplant. Das Ziel in Prag erreichen die Fußballer aus der Autostadt voraussichtlich erst am Freitagabend. Auf Ersuchen der Mittelböhmen wurde ihr Punktspiel am Sonntag in Teplice abgesetzt und auf einen späteren Termin verlegt.