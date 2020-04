Fußball: Meister Slavia Prag hilft bedrohten tschechischen Klubs

Fußballmeister Slavia Prag will mit einem Teil seiner Einnahmen aus den europäischen Pokalwettbewerben finanziell bedrohten Profiklubs aus Tschechien beistehen. Man wolle 15 Prozent dieser Gelder aus der vergangenen und der aktuellen Saison in einen Fonds überführen, sagte der Slavia-Vorstandsvorsitzende Jaroslav Tvrdík am Mittwoch. Dieser solle Vereinen aus der ersten und zweiten Liga bei finanziellen Engpässen helfen, hieß es.

Slavia Prag war in der vergangenen Saison in der Europa League bis ins Viertelfinale gekommen. In dieser Saison spielten die Rot-Weißen in der Champions League, schieden aber nach der Gruppenphase aus.