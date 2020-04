Fußball-Ligaverband begrüßt Lockerung der Anti-Pandemie-Maßnahmen

Ab dem kommenden Montag dürfen Profisportler in Tschechien erneut im Freien das gemeinsame Training aufnehmen. Sie müssen es allerdings in kleineren Gruppen durchführen. Ab dem 8. Juni können sie dann auch wieder Wettkämpfe bestreiten, allerdings nur mit maximal 50 Personen. Diese Anzahl gilt auch für Teamsportarten, die ihre Begegnungen dann ohne Zuschauer ausrichten können.

Der Ligaverband im Fußball (LFA) hat diese Lockerung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus begrüßt. Er betrachtet den zeitnahen Trainingsauftakt als den ersten Schritt zu der Möglichkeit, die Punktspielsaison in der ersten und zweiten Liga doch noch zu beenden. Wegen der Coronavirus-Pandemie ist der Spielbetrieb in beiden Ligen seit einem Monat unterbrochen. Die Hoffnung, die Begegnungen schon ab Mitte Mai fortsetzen zu können, ist zwar zerbrochen, doch auch der 8. Juni sei keine schlechte Nachricht, tat Ligaverbandschef Dušan Svoboda kund. Die Saison wird daher bis in den Juli hinein fortgesetzt. Das wurde möglich, nachdem die Uefa die diesjährige Europameisterschaft um ein Jahr verschoben hat.