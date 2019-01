Fußball: Freundschaftsspiel mit Brasilien bestätigt

Im März trifft Tschechiens Fußballnationalmannschaft in einem Freundschaftsspiel auf Brasilien. Dies bestätigte der tschechische Fußballverband am Freitag. Das Spiel gegen die fünfmaligen Weltmeister soll in der Prager Eden-Arena stattfinden, und zwar kurz nach dem ersten WM-Qualifikationsspiel der Tschechen in England.

Ursprünglich sollte Tschechien in Dresden ein Freundschaftsspiel gegen Argentinien austragen. Man habe sich jedoch nicht einigen können, weshalb man sich nun für Brasilien entschieden, heißt es aus dem Verband.