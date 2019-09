Die Fußballerinnen von Sparta Prag sind bereits in der ersten Runde der Champions League gescheitert. Am Donnerstagabend unterlagen die Spielerinnen des tschechischen Meisters mit 0:1 dem Team aus Breidablik. Vor zwei Wochen in Island hatten sie 2:3 verloren.

Die Frauen von Sparta Prag waren auch im vergangenen Jahr schon zu Beginn der Meisterliga ausgeschieden. Einziger tschechischer Vertreter im Achtelfinale ist nun Slavia Prag.