Fußball: Frauen von Slavia Prag verlieren gegen FC Arsenal mit 2:5

Die Fußballerinnen von Slavia Prag haben am Mittwoch das Achtelfinalhinspiel in der Champions League gegen die Frauen des FC Arsenal mit 2:5 verloren. Vor eigenem Publikum lagen die Pragerinnen bis zur 70. Minute schon 0:5 zurück, ehe ihnen durch Kateřina Svitková und Mia Persson wenigstens noch eine Ergebniskorrektur gelang. Im Team der Gäste überragte die Niederländerin Vivianne Miedema, die die ersten vier Tore der Partie erzielte.

Das Rückspiel findet in zwei Wochen in London statt. Die Chancen der Pragerinnen, das dritte Mal in Folge das Viertelfinale zu erreichen, sind jedoch sehr gering.