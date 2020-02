Fußball: Ex-Frankfurter Václav Kadlec beendet vorzeitig Karriere

Der frühere Bundesliga-Spieler Václav Kadlec hat mit 27 Jahren seine aktive Fußballkarriere beendet. Der heutige Stürmer von Sparta Prag begründete dies mit einer schweren Knieverletzung. Am Freitag müsse er sich deswegen erneut einer Operation unterziehen, schrieb Kadlec auf seinem Instagram-Profil. Von 2013 bis 2015 spielte der gebürtige Prager bei Eintracht Frankfurt.

Václav Kadlec ist bis heute jüngster Torschütze der tschechischen Nationalmannschaft. Seinen ersten Treffer erzielte er mit 18 Jahren und vier Monaten in einem EM-Qualifikationsspiel in Liechtenstein. In der tschechischen Liga lief Kadlec in insgesamt 162 Begegnungen auf und schoss 50 Tore.