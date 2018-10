Fußball Europa League: Slavia siegt in Kopenhagen, Jablonec holt einen Punkt

Am dritten Spieltag der Gruppenphase in der Europa League hat der tschechische Vizemeister Slavia Prag am Donnerstag im Hinspiel Spitzenreiter FC Kopenhangen mit 1:0 besiegt. Das Tor wurde von Jan Matoušek in der 46. Minute geschossen. In der Gruppe C liegt Slavia Prag nach zwei Siegen auf dem zweiten Platz.

Der tschechische Pokalsieger FK Jablonec nad Nisou kam zu Hause gegen FC Astana aus Kasachstan über ein 1:1-Unentschieden nicht hinaus. Mit zwei Punkten ist Jablonec nur Letzter der Gruppe K.