Der tschechische Vizemeister Slavia Prag hat am vierten Spieltag der Gruppenphase der Fußball Europa League am Donnerstag im Heimspiel gegen FC Kopenhagen unentschieden 0:0 gespielt. Im Hinspiel siegte Slavia mit 1:0 und liegt in der Gruppe C auf zweitem Platz.

Der tschechische Pokalsieger FK Jablonec nad Nisou unterlag am Donnerstag in Kasachstan dem FC Astana mit 1:2.