Fußball-Europa-League: Slavia besiegt Petersburg und kommt weiter

Der Fußballklub Slavia Prag hat die Zwischenrunde in der Europa League erreicht. Am Donnerstagabend gewann der tschechische Verein mit 2:1 gegen Zenit Petersburg und sicherte sich damit den zweiten Platz in der Gruppe C. Die Tore für die Rot-Weißen erzielten die Mittelfeldspieler Jaromír Zmrhal und Miroslav Stoch.

Auch der FK Jablonec konnte am letzten Spieltag der Vorrunde gewinnen. Die Nordböhmen siegten mit 1:0 bei Dynamo Kiew. Das Tor des Tages erzielte Stürmer Martin Doležal per Kopf nach einer Ecke. Jablonec hatte aber schon zuvor keine Chance mehr auf ein Weiterkommen. Der tschechische Pokalsieger wurde Letzter in der Gruppe K.