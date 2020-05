Fußball: Erste tschechische Liga startet mit Nachholspiel

Die erste tschechische Fußballliga startet am Samstag nach zweieinhalb Monaten Pause in den Rest der Saison. Auf dem Programm steht am frühen Abend das Nachholspiel FK Teplice gegen Slovan Liberec.

Die Spieler sind in den vergangenen Tagen jeweils zweimal auf das Corona-Virus getestet worden. Bei beiden Klubs gab es nur negative Ergebnisse. Wegen der Corona-Maßnahmen der Regierung findet das anstehende Spiel vor einer Geisterkulisse statt. Insgesamt dürfen nur 150 Menschen im Stadion sein.