Fußball – Champions League: Slavia Prag spielt 1:1 bei Inter Mailand

Die Fußballer des tschechischen Meisters Slavia Prag haben zum Auftakt der Champions Leage ein Remis erkämpft. Das Team trennte sich am Dienstagabend von Gastgeber Inter Mailand mit 1:1. Angreifer Peter Olayinka brachte Slavia in der 64. Minute in Führung. Der Ausgleich für Inter durch Nicolo Barella fiel erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

Slavia Prag hat sich nach zwölf Jahren wieder für die Meisterliga qualifiziert. In der Gruppe F spielt der Verein gegen den FC Barcelona, Borussia Dortmund und Inter Mailand. Das nächste Spiel bestreitet Slavia am 2. Oktober zu Hause gegen Borussia Dortmund.