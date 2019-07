Fußball – Champions-League-Quali: Pilsen und Piräus trennen sich 0:0

Im Hinspiel der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation trennten sich die Fußballteams von Viktoria Pilsen und Olympiakos Piräus am Dienstag in der Bierstadt torlos 0:0. Zwar boten sich dem amtierenden tschechischen Vizemeister mehrere gute Chancen, ein Tor aber konnten die Westböhmen vor heimischem Publikum nicht erzielen.

Mit dem Unentschieden hat sich Pilsen eine machbare Ausgangslage für das Rückspiel kommende Woche in Griechenland gesichert. In der vergangenen Saison erreichten die Schützlinge von Trainer Pavel Vrba die Gruppenphase der Champions League, kamen dort aber über Platz drei in ihrer Gruppe nicht hinaus.